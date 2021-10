È stata revocata la protezionea Salvatore Lo Russo, ex boss della camorra e ras di Miano, per anni considerato ai vertici delle piazze di spaccio dell’area nord, prima di passare a collaborare con la giustizia e diventare un punto cardine in decine di processi per fatti di camorra e omicidio come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Giorni fa – nei confronti di Lo Russo – è arrivato il provvedimento di revoca del programma di protezione che gli era stato concesso, ormai dieci anni fa, quando decise di collaborare con la giustizia. Scelta che arriva da una istruttoria della commissione centrale del ministero dell’Interno, che si occupa dei collaboratori di giustizia, sulla scorta di quanto avvenuto in un altro procedimento penale che ha visto coinvolto lo stesso Lo Russo.

