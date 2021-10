Fermato tir diretto a Napoli, scoperti oltre mille 'citofoni' dello spaccio e localizzatori GPS

La Guardia di Finanza di di Adria (Rovigo) ha sequestrato 16,7 tonnellate di merce elettrica di provenienza cinese trasportata in un Tir con targa greca, guidato da un cittadino greco, fermato per un controllo lungo la Strada Statale 309 Romea. Il materiale era contenuto in 744 scatoloni, per un totale di 35.950 pezzi.

Il carico, sdoganato in Grecia e diretto a Napoli, era sprovvisto dei certificati Ue di conformità previsti dalle normative di settore. Un controllo analitico che ha portato alla luce altri articoli tra cui 1.000 microcellulari dualsim, noti come “citofoni“. Questi ultimi spesso introdotti clandestinamente nelle carceri per favorire i contatti dei detenuti con l’esterno, oppure usati sulle piazze dello spaccio.

Tra gli altri apparecchi sequestrati c’erano elettrodomestici e sistemi di illuminazione, tra cui 19.260 tra luci di Natale. Inoltre, ci sono catene luminose decorative e lampadine colorate, 300 mini-localizzatori Gps, 3.300 borse dell’acqua calda elettriche e 744 fornetti da manicure.

L’intero carico è stato, quindi, sequestrato in via amministrativa; all’impresa cinese contestate sanzioni amministrative a cura della Camera di Commercio di Rovigo, da 50 euro a 150 euro per ogni articolo, per un totale di 60.000 euro. (ANSA).