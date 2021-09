Can Yaman in lacrime per Diletta Leotta? E’ il nuovo scoop riguardo il noto attore, immortalato e pubblicato da Diva e Donna, che tra le pagine dell’ultimo numero ha rilasciato importanti novità sulla love story più seguita del nostro Paese. Una storia arrivata ormai al capolinea, anche se non in via ufficiale visto il continuo silenzio dei diretti interessati. Silenzio che di fatto ha portato a questa situazione di stallo tra i due.x L’assenza l’uno dal profilo dall’altro, che dopo essere tornati dalla Turchia a inizio estate con tanto di proposta di matrimonio, si sono incredibilmente separati in Italia. L’ultimo scatto insieme risale a una partita degli Europei di calcio, da quel momento niente compleanno della Leotta, niente Festival di Venezia insieme, il nulla. Ma andiamo a scoprire le motivazioni date dal settimanale Diva e Donna.

Can Yaman in lacrime: “Rimasto solo”

“Rimasto solo dopo la rottura con la Leotta, Can Yaman scoppia in una crisi di nervi“. E’ quello che si legge sulle pagine del settimanale rosa, il quale è intervenuto sulla ormai certa rottura tra i due volti noti del nostro mondo dello spettacolo. L’attore turco, da quanto si vede nello scatto pubblicato da Diva e Donna, si china in un pianto dopo una crisi di nervi. Che sia stata proprio la giornalista a farlo esplodere? Un’ipotesi da non scartare, visto l’andamento della loro storia, giunta inesorabilmente ai titoli di coda. Ennesima indiscrezione dunque di un amore finito, e nonostante nessuno dei due si sia mai esposto a dichiarazioni ufficiali sull’argomento, è ormai davanti gli occhi di tutti.