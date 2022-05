Caos al Cardarelli, De Luca scarica le responsabilità: “Colpa della carenza di medici”

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha parlato anche dell’emergenza dell’ospedale Cardarelli durante la sua consueta diretta. Tutto è partito dalle verifiche del Nas di Napoli, coordinate dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, eseguite ieri nell’ospedale Cardarelli al fine accertare l’eventuale presenza di criticità legate all’assistenza sanitaria.

La visita dei militari è legata, secondo quanto si apprende, al momento particolarmente difficile che sta attraverso dell’area di urgenza del più grande ospedale del Sud Italia, che ha spinto i medici del reparto a lanciare un vero e proprio grido d’allarme, con l’invio, all’attenzione della direzione, di una missiva nella quale sono state annunciate le dimissioni. Analoghi controlli, sempre esclusivamente di natura conoscitiva, sono stati eseguiti dai militari del Nucleo anche nel Secondo Policlinico

DE LUCA SULL’EMERGENZA CARDARELLI

“Stiamo lavorando per risolvere l’emergenza del Cardarelli e cancellare quelle immagini che fanno male. Si tratta di una situazione che non è dovuta alla chiusura dei pronto soccorso di altri ospedali che invece sono stati aperti. Nella prima serata di oggi potremmo già avere un alleggerimento. Si tratta di un’emergenza che si verifica, sebbene non in queste dimensioni, anche in altri ospedali di Italia a causa della carenza di medici dell’emergenza. Apriremo un contenzioso in relazione al personale che in Campania è sottostimato di almeno diecimila unità. Auspico che altri presidi napoletani diano una mano al Cardarelli. Non mancheranno anche i servizi televisivi ma obiettivamente è una grave e non c’è da cancellare le realtà amare quando ci sono. Quelle vicende fanno male, quando sei impegnato in un lavoro all’ultimo respiro e ti ritrovi davanti a emergenze che sporcano l’immagine della nostra sanità – ha dichiarato oggi il Governatore De Luca – Noi a Napoli i pronto soccorso li abbiamo aperti: Ospedale del Mare, Frattamaggiore, Cto, resta aperto al Vecchio Pellegrini. Sono stati chiusi chiusi quelli di Loreto Mare e San Giovanni Bosco perché avevamo malati Covid da accogliere e al Cardarelli sono stati sacrificati reparti e posti letto per accogliere i malati infetti. Abbiamo ancora 700 ricoverati Covid in Campania. Ma dobbiamo recuperare un po’ di posti letto e dare una mano al Cardarelli, cui non è stata data ‘una mano’ da altri ospedali napoletani. C’è stato un ritardo che va recuperato immediatamente“.