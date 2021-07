Niente da fare, purtroppo. Trovato questa mattina il corpo senza vita di Carlo Riccio, 57 anni, l’uomo disperso in mare dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà. I fatti giovedì mattina nella baia di Torregaveta a Monte di Procida nel Napoletano. A ritrovare il corpo dell’uomo, residente nel quartiere napoletano di Bagnoli, è stata una motovedetta della Guardia Costiera che proprio all’alba aveva ripreso le ricerche.

Il mare calmo e una condizione meteo migliore rispetto ai giorni scorsi ha permesso alle unità della Guardia Costiera di scandagliare meglio i costoni della baia e proprio in un anfratto a qualche centinaio di metri dal luogo dove si era tuffato è stato ritrovato il corpo di Carlo Riccio. La salma a bordo della motovedetta trasferita nel porticciolo di Acquamorta a Monte di Procida dove il magistrato di turno ha disposto il trasferimento al secondo Policlinico di Napoli per l’esame autoptico.

Si conclude così in maniera tragica la vicenda che per un trasporto di coraggio e di altruismo aveva portato Carlo Riccio, assiduo frequentatore della spiaggia di Torregaveta, a lanciarsi in acqua per salvare due ragazzi sopraffatti dalle onde alte e trasportati dalla forte corrente al largo. (ANSA).

Il dolore del sindaco di Bacoli per la morte di Carlo Riccio

Anche il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, si è stretto al dolore della famiglia insieme a tutta la sua comunità. “Bacoli si stringe al dolore della famiglia di Carlo Riccio, 57 anni. Eroe di Bagnoli, morto in mare, a Torregaveta, per salvare la vita di alcuni ragazzi che stavano per annegare. Sono riusciti a recuperare il corpo poco fa, con le motovedette della Capitaneria di Porto. È un lutto che rattrista tutta la nostra comunità”.