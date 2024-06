Carro funebre Maserati rubato a Pozzuoli, restano con la bara in spalla

PUBBLICITÀ

Un carro funebre è stato rubato nei pressi dell’abitazione di un defunto in via Allodi a Monterusciello dove gli operatori della ditta “Cesarano” si erano diretti per un funerale in programma alle 15 nella chiesa Sant’Artema. Come riporta CronacaFlegrea gli addetti delle pompe funebri una volta scesi con la bara, dopodiché ignoti sono riusciti a salire sul carro parcheggiato in strada e poi l’hanno portato via.

Dopo il furto la Maserati rubata sarebbe stata “scortata” da una seconda auto fino alla collinetta tra Licola e Monterusciello dove sarebbe stato poi lanciato a marcia indietro contro un albero e danneggiato. A notarlo sono stati alcuni residenti, attirati dalla presenza del Maserati. Degli autori del furto nessuna traccia sul posto. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto operativo della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ