Super regalo per Chiara Ferragni, tutti pazzi per l'anello di diamanti rosa: il prezzo da capogiro

Chiara Ferragni, insieme alla famiglia, ha trascorso il compleanno in Toscana. Nella cornice della Maremma Toscana, l’influencer ha spento 34 candeline e, soprattutto, ha ricevuto il super regalo del marito Fedez : un anello da capogiro con diamanti ed un zaffiro rosa a forma di cuore. Il dono super prezioso non arriva però direttamente dal rapper, ma viene direttamente dal brand Masetti Gioielli.

Il prezzo

Dopo il post di Chiara Ferragni, il sito della gioielleria – probabilmente preso d’assalto – è andato in crash. Come riporta Fanpage, il prezzo base di un anello simile senza diamanti è di circa 4mila euro. Quindi l’anello di Chiara Ferragni tempestato di diamanti potrebbe valere decine di migliaia di euro.

Sono passati esattamente quattro anni da quando Fedez, sul palco dell’Arena di Verona, chiedeva la mano di Chiara Ferragni, nel giorno del compleanno dell’influencer. A distanza di tempo la coppia non ha mai perso la forte stabilità ed è sempre più affiatata. Oggi Chiara spegne 34 candeline da mamma di Leone e Vittoria e, per l’occasione, si è trasferita in una villa esclusiva in Toscana tra le colline per un lungo weekend d’amore.

Sui social il racconto del viaggio della famiglia. Leone è emozionato e prepara i bagagli, Chiara invece si concede qualche pit stop per allattare la piccola Vittoria. Fedez, invece, perde la testa quando nota un canestro nel giardino della villa. Mamma Marina Di Guardo ha scritto un dolcissimo post per la figlia con tanto di foto di baby-Chiara: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”.