Choc a Bacoli, fanno sesso in strada in pieno giorno: ripresi dai passanti

Dalle schermate a dire il vero poco o nulla si vede, ma il parlamentare rende nota la storia per intero: sulla Funicolare che collega il porto della Marina grande al centro dell’isola (la celebre ‘piazzetta di Capri‘), due uomini e una donna sono «stati colti in atteggiamenti osceni davanti a tutti».

I particolari lasciamoli ai voyeur, pure perché non è chiaro che tipo di azioni stessero intraprendendo i tre. Le immagini circolano sui social network e l’azienda di trasporti locale non ha per ora ancora commentato i fatti.

Quelli pubblicati sono screenshot di un video preso dalle telecamere di sorveglianza interne al mezzo di trasporto verticale (è chiaro dall’angolo di ripresa e dal timestamp collocato in alto a sinistra coi riferimenti orari delle riprese).

Vuol dire che il filmato, come si suol dire, “sta girando”, generando la curiosità e le immancabili battutine. Borrelli, in effetti, conferma: «Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso». E poi chiosa: «Non è questo il turismo che vogliamo».