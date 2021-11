Colpi di pistola esplosi alla Sanità, feriti un uomo e una donna: indaga la polizia

Sparatoria ieri sera ai Vergini, in via Cristallini nel Rione Sanità. Due persone, un uomo e una donna originari dell’Europa dell’Est, sono rimaste ferite. La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di un negozio di alimentari. Panico in strada, al momento dell’esplosione dei colpi di pistola ancora piena di gente. Entrambi i colpiti sono stati trasportati in ospedale, le condizioni più gravi sarebbero quelli della donna.

Sul posto i carabinieri della Compagnia Stella, la Polizia di Stato del Commissariato Stella San Carlo all’Arena a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Ad eseguire i rilievi, ai Vergini la Scientifica. Secondo quanto emerso sin qui, il motivo della sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite per una questione di viabilità.