Cesa, aperto il bando per lo sportello legale: domande entro il 25 novembre

È stato pubblicato un avviso per acquisire la disponibilità di avvocati che dovranno andare a formare lo sportello legale. “E’ una iniziativa – ricorda l’assessore al contenzioso Francesca D’Agostino – che nasce con lo scopo di offrire al cittadino un servizio gratuito di prima consulenza e assistenza extragiudiziale su questioni e problematiche di carattere giuridico. Ai cittadini di Cesa è offerto questo servizio, restando esclusi le prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio”. L’incarico dovrà essere svolto a titolo gratuito e per poter far parte dello sportello è necessario essere iscritti all’albo professionale degli avvocati, non aver avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizio contro l’Amministrazione Comunale. Le istanze dovranno pervenire in carta semplice entro il giorno 25 novembre alle ore 12.