Colpi di pistola esplosi contro la casa di una 27enne, paura a Napoli

Stanotte tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione all’Arenaccia. Sulla porta della casa, situata nel vico Tutti i Santi, sono stati rinvenuti tre fori con l’ogiva ancora incastrata. Secondo le prime indagini degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato lì vivrebbe una 27enne.

Dunque i poliziotti sono intervenuti nella notte dopo la segnalazione dei colpi d’arma da fuoco. Hanno verificato che, al momento degli spari, in casa non c’era nessuno. La ragazza affittuaria è stata ascoltata dagli investigatori ma non è stata in grado di fornire elementi utili alle indagini: sembrerebbe che l’obiettivo del raid fosse un altro. Inoltre è stato sentito anche il proprietario dell’appartamento.

