Colpo al clan Mazzarella, preso 37enne: deve scontare 5 anni e 4 mesi per rapina e racket

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato Emanuele Virente, 37enne napoletano ritenuto vicino al clan Mazzarella.

L’uomo dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della repubblica di Napoli per associazione per delinquere, rapina ed estorsione in concorso. Si tratta di reati commessi nel 2008 nel capoluogo partenopeo. Virente è stato portato nel carcere di Secondigliano.

Genitori ai clan: “Via bimbi rom da scuola”

Hanno chiesto ai clan di ‘cacciare’ i rom dalla zona, perché non volevano che i loro bambini frequentassero la stesso scuola dei loro figli. E’ questo, secondo le indagini della procura di Napoli il movente dei raid incendiari avvenuti nell’accampamento di via Gianturco nel dicembre del 2010. Tra gli indagati c’è anche Emanuele Virente