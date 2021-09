Covid in Campania, indice di contagio stabile ma aumentano i ricoveri: il bollettino

Sono 455 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.778 test esaminati. Il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 2,18% (ieri al 2,09), ma il bollettino dell’Unità di crisi segnala due nuove vittime e un balzo in avanti dei ricoveri in degenza, a quota 373 (+26). In lieve aumento anche l’occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (+1). (ANSA).

La decisione dopo che lo scorso 31 agosto è stata rilevata la positività al Covid di un residente del campo dove sono insediati 70 nuclei familiari con un numero orientativo di 500 persone complessivamente «che vivono – è scritto nel provvedimento firmato da De Luca – stretti rapporti interpersonali in condizioni di precarietà igienico sanitaria». L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli «è non stato in grado di riferire in merito ai propri contatti stretti» mentre un suo familiare ha spiegato che «sono intercorsi rapporti stretti interpersonali tra il cittadino positivo e numerosi altri residenti del campo».

Per tutti è stato effettuato il tampone molecolare, ovvero agli appartenenti al nucleo familiare dell’uomo risultato positivo. E tutti, sono risultati a loro volta positivi al virus. Di qui la necessità di «scongiurare il rischio di un’ampia e ingestibile diffusione del virus».

“Ci sono stati 17 positivi nel primo screening e altri 18 nel secondo. Quindi in totale sono più di 30. Altri non si sono sottoposti al tampone, spero che lo facciano presto anche perchè vanno in giro senza problemi. Venti di loro prendono anche il reddito di cittadinanza”, ha detto De Luca