Adesso il covid fa tremare la Campania, 390 positivi nelle ultime 24 ore

Adesso il Covid fa tremare la Campania. Oggi l’Unità di Crisi della Regione ha emanato il bollettino ordinario dal quale emergono 390 nuovi positivi dopo aver analizzato 8311 tamponi. Inoltre non si registrano decessi, invece i guariti sono 107.

L’ORDINANZA ANTI COVID DI DE LUCA

Martedì Vincenzo De Luca è intervenuto alla trasmissione Porta a Porta in seguito all’ordinanza sulla movida emanata. “E’ la penultima decisione prima di chiudere tutto. Sono molto allarmato credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con chiarezza ai cittadini che siamo già nella seconda ondata dell’epidemia. Ricordo che la Campania è la Regione che ha la più alta densità abitativa d’Italia e il 60% dei positivi oggi sono nelle Asl Napoli 1 e 2 e a Caserta cioè quelle a maggiore congestione abitativa”. Lunedì De Luca ha firmato l’ordinanza 75 in cui sono contenute nuove misure per attenuare la nuova ondata di covid in Campania. Misure drastiche riguardano locali, feste e sagre, nonché mezzi pubblici e cerimonie.

LE PAROLE DI CONTE

“Consiglio a tutti gli amministratori locali, ai presidenti di Regione, di continuare in pieno coordinamento con il Governo, come abbiamo fatto finora “. Così il premier Giuseppe Conte ha risposto alla domanda di un giornalista, su un possibile nuovo lockdown, minacciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato – ha aggiunto Conte – e dobbiamo lavorare a livello centrale con il coordinamento delle Regioni per assumere le decisioni quando servono. Non possiamo andare in ordine sparso“.

