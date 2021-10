Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania, che comunica i dati presenti sul territorio. Oggi sono 158 i nuovi positivi a fronte di 10.287 tamponi effettuati. Il tasso di positività è nuovamente in aumento, dato anche il basso numero di tamponi effettuati, e si attesta all’1,53% rispetto all’1,49% di ieri. A differenza di ieri, giornata in cui sono stati registrati 0 decessi per Covid, nell’aggiornamento di oggi se ne contano ben 6 avvenuti nelle ultime 48 ore. A questi vanno aggiunti 2 decessi verificatisi in precedenza ma registrati ieri. Si rileva anche un aumento dei ricoveri nei reparti covid ordinari, che oggi contano 7 posti occupati in più, mentre i pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 1 unità.

