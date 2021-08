Sono 377, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.129 tamponi molecolari esaminati. Come quasi sempre si verifica nel fine settimana, diminuiscono i tamponi effettuati e di conseguenza si alza il tasso di positività che ieri era pari al 5,34% ed oggi è 6,15%.

Un solo decesso è stato registrato. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; aumentano, invece, i ricoveri in degenza passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi. (ANSA).

IL BOLLETTINO COVID IN CAMPANIA DI IERI

Un lieve aumento del numero dei positivi, crescita dei ricoverati nei reparti di degenza. Sono i dati in sintesi del bollettino quotidiano dell’emergenza Covid in Campania. I positivi registrati oggi sono stati 471 su 8.811 tamponi molecolari. Il tasso di positività è al 5,34% rispetto al precedente 5%. Nessun decesso oggi, mentre due vittime dei giorni scorsi sono state registrate ieri. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (12) mentre aumentano quelli in degenza ordinaria. Ora sono 196 rispetto al dato precedente di 189.