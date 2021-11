Covid in Europa, la quarta ondata fa paura: tornano i lockdown

La situazione covid in Europa continua ad essere altalenante, tra Paesi che mantengono il numero dei contagi costante e altri, invece, che registrano numeri sempre maggiori.

Salgono i contagi Covid in Germania

La Germania è purtroppo la capolista di questa triste classifica. I dati riportati ieri e resi noti dalle autorità sanitarie segnalano un nuovo record di contagi: 50.196 in un solo giorno. Il paese supera i 50.000 contagi per la prima volta dall’inizio della pandemia.

La cancelleria Bavarese a Monaco ha annunciato lo stato d’emergenza “a partire dall’11 novembre a causa della preoccupante situazione dell’epidemia covid-19“. L’ultimo stato d’emergenza era stato sospeso in baviera il 4 giugno scorso. Ma la Cancelleria, preoccupata a causa dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva, decide di emanare lo stato d’emergenza per cercare di risolvere quanto prima la situazione. A Berlino si delinea un lockdown per non vaccinati, mentre la cancelliera Angela Merkel chiede una riunione d’emergenza ai Laender per arginare la nuova ondata.

Obbligo vaccinale e contagi in rialzo in UK

L’Inghilterra sembra vivere in una ‘tranquillità apparente’. I contagi giornalieri non sono pochi, anzi hanno raggiunto numeri simili a quelli registrati durante il 2020. Ma gli ospedali sembrano essere ‘liberi’, segno che la campagna vaccinale ha dato i suoi frutti. I contagi ci sono ma l’infezione sembra essere sotto controllo.

Sajid Javid, ministro della Salute del governo di Boris Johnson, ha dichiarato obbligatorio il vaccino per il personale del servizio sanitario nazionale britannico che lavora in prima linea. Entro aprile 2022 dovranno sottoporsi alla doppia dose di vaccino, pena il licenziamento o trasferimento. Pare, però, che la maggior parte sia già vaccinata.

Macron preoccupato sottolinea l’importanza del vaccino

La Francia inizia a preoccuparsi di nuovo. Per la nona volta dall’inizio della pandemia, infatti, il presidente francese Emmanuel Macron torna a rivolgersi ai francesi. Tra i vari temi toccati Macron si concentra soprattutto sull’importanza del vaccino. Ritiene infatti fondamentale convincere la maggior parte degli over 65, soprattutto quelli con vulnerabilità ad assumere la terza dose di vaccino.

Il portavoce del governo, Gabriel Attal ha dichiarato che l’opzione di condizionare la validità del green pass degli over 65 con la dose di richiamo: “è sul tavolo” ma per ora resta un’ipotesi. Si studia inoltre la possibilità di terza dose per tutti i cittadini.

I casi oscillano invece in Spagna, alternando giorni di contagi molto bassi a piccoli rialzi.

La mezza retromarcia dell’Austria: “Qui niente lockdown per i non vaccinati“

Tutti i riflettori erano puntati sull’Austria dove, a partire dall’8 novembre, è entrato in vigore il lockdown per i non vaccinati. C’era molta curiosità per capire quale impatto avrebbe avuto la misura sulla popolazione austriaca.

Dopo i primi effetti desiderati, lunghe code all’esterno degli hub vaccinali e fiammata nelle vaccinazioni, sono emersi anche i primi nodi spinosi. Le regioni dell’Alta Austria e di Salisburgo, almeno per il momento, hanno scelto di non attuare il famigerato lockdown per le persone che non hanno ricevuto il vaccino. La decisione è arrivata al termine del vertice d’urgenza tra il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein (Verdi) e i governatori dei due Laender, Thomas Stelzer (Alta Austria) e Wilfried Haslauer (Salisburgo).