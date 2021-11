“Forza Antonio, non mollare”, 25enne di Casavatore grave dopo un incidente sulla Circumvallazione a Casoria

Casavatore prega per Antonio, 25enne rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto stanotte lungo la Circumvallazione. Antonio era a bordo di una Smart quando all’improvviso, sembra che una macchina non si sarebbe fermata allo stop e gli è andato contro con massima velocità. Lo schianto è avvenuto nei pressi del Cinema Multibit lungo la Circumvallazione esterna. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando le forze dell’ordine che durante la notte sono entrate in azione per i rilievi del caso. Il giovane è in ospedale con varie ferite. La famiglia e gli amici pregano affinchè Antonio si riprenda il prima possibile.

Sul posto sono giunti nell’immediato i carabinieri che hanno appurato la gravità dell’incidente e cercato di ricostruire la dinamica, raccogliendo le dichiarazioni dei presenti.