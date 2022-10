Crollo nel cimitero a Napoli, i testimoni: “Sembrava l’apocalisse, fate presto”

Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura precauzionale del cimitero monumentale di Poggioreale dopo il crollo verificatosi ieri dell’edificio funerario ‘Resurrezione’ nella zona prossima al varco ‘Balestrieri’. Il crollo, alle 14 di ieri, ha portato allo scoperto numerose bare che potrebbero cadere. Alcune salme sono visibili. I Vigili del fuoco, dopo aver localizzato l’area ed esaminato la gravità di quanto accaduto, hanno espresso il convincimento che l’intero cimitero dovesse essere dichiarato immediatamente inaccessibile.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto a sequestro all’interno dell’area cimiteriale monumentale l’edificio dell’arciconfraternita ‘Gesù Risorto 1’. Oggi si terrà in Prefettura a Napoli un’apposita riunione cui parteciperanno i vari soggetti istituzionali competenti. Oltre a disporre la chiusura del cimitero monumentale, per oggi sono sospese le operazioni di polizia mortuaria. (ANSA).

“Il crollo è avvenuto alle 14:03 e io dopo 15 minuti ero qui insieme ai vigili del fuoco. Stamattina abbiamo voluto un tavolo tecnico con il Prefetto di Napoli alla presenza del sindaco e con vigili del fuoco e Asl. Da qualche minuto abbiamo completato il sopralluogo per valutare le cappelle adiacenti e forse allargheremo l’area attualmente interdetta. Nei prossimi giorni faremo la valutazione anche delle cappelle più distanti”, ha riferito l’assessore con delega ai Cimiteri del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

“L’unica fortuna è che per il momento non sono caduti perché stanno più all’interno. Sperando che non cada ancora tutto il resto”. Così Maurizio Boddi che oggi ha partecipato alla protesta dei familiari dei defunti. Boddi ha la moglie, i genitori e altri parenti della moglie sepolti nella zona interdetta. “La mia speranza – ha detto – è che non ci siano tempi biblici perché già sono dieci mesi che aspettano e non sappiamo quanto ancora aspetteranno”.