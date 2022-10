“Massimiliano svegliati”, 45enne muore nel sonno accanto alla moglie

Ieri mattina Massimiliano Cirilli è morto nel sonno all’età di 45 anni. La moglie ha tentato di svegliarlo, purtroppo, alla fine si è resa conto del corpo senza vita del marito. Come riporta Il Messsagero sarebbe una morta inaspettata ad aver colpito Massimiliano, operaio della Bftm e appassionato di pesca. Il dramma si è consumato a Marcelli, frazione di Ancona, dove l’uomo viveva insieme ai due figli piccoli e e alla moglie Federica.

Proprio lei ha avvertito i soccorsi del 118 che, purtroppo, hanno dovuto constatare l’avvenuto decesso, probabilmente dovuto a un malore fatale. Al momento si ipotizza un arresto cardio-circolatorio che l’avrebbe colpito nel sonno, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte.

LA RIABILITAZIONE DOPO L’INCIDENTE

Cirilli stava seguendo un percorso riabilitativo dopo un incidente, ma sembrava godere di buona salute. “Eri tutto per me – la dedica su Facebook della sorella Maila -. Perché ci hai lasciato? Sarà dura non vederti, non sentirti più. Mi ritroverò a stare sola, mi mancheranno i tuoi sms, le tue battute, il tuo sorriso. Mi hai lasciato due nipoti stupendi, dammi la forza ovunque sei di continuare perché stavolta senza di te sarà dura. Buon viaggio Fish, tu che eri il re del mare“.