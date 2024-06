Da Napoli in trasferta per truffare un anziano: 27enne si finge maresciallo

PUBBLICITÀ

Un giovane di 27 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato a Biella con l’accusa di truffa. Il malvivente si era finto maresciallo dei carabinieri per raggirare un anziano di 84 anni residente a Candelo.

Con una telefonata convincente, il truffatore ha indotto l’uomo a credere che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente e che per evitare guai legali fosse necessario pagare una cauzione. L’anziano, terrorizzato dalla situazione, ha raccolto 5.000 euro in contanti da consegnare al falso maresciallo. Tuttavia, durante la consegna, la figlia dell’anziano è arrivata improvvisamente a casa. Il truffatore, colto in flagrante, ha cercato di fuggire ma è stato inseguito dalla donna che, nel frattempo, aveva allertato i carabinieri.

PUBBLICITÀ

Dopo un breve inseguimento, il 27enne è stato bloccato dai passanti e dai militari intervenuti. Addosso al malvivente sono stati trovati tutti i 5.000 euro sottratti all’anziano. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. L’intervento provvidenziale della figlia e la prontezza dei carabinieri hanno permesso di sventrare la truffa e assicurare alla giustizia il malvivente.

Ancora una volta, le forze dell’ordine invitano i cittadini, soprattutto gli anziani, a prestare attenzione a questo tipo di truffe e a non consegnare mai denaro a persone sconosciute. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente le forze dell’ordine per verificare la reale identità di chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ