Carrefour sta procedendo ad un richiamo volontario, a titolo precauzionale, dei tranci di salmone marinati Red Thai “Infusions” a marchio Mowi Gournet, venduto nella confezione da 220 g perchè il prodotto riporta una data di scadenza errata.

Il lotto ritirato è esclusivamente il numero 02B821238 con data di scadenza 09/10/2021. Il richiamo è dovuto proprio all’errata data di scadenza impressa sulle confezioni. Il prodotto è comunque salubre e consumabile sino al termine del 10/09/2021.

Il preparato interessato è prodotto da Mowi Poland s.a. con sede dello stabilimento a Ustka (Polonia) alla via Duninowo n 39. L’annuncio è stato diffuso sul sito internet della catena di supermercati Carrefour. Le confezioni non dovrebbero trovarsi più sugli scaffali e i consumatori che lo hanno acquistato, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, sono invitati a restituirlo al punto vendita di acquisto o di consumarlo entro la data corretta comunicato nel presente avviso. Si precisa ulteriormente che questo richiamo si riferisce unicamente al lotto indicato.