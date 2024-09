De Luca annuncia l’arrivo di Papa Francesco a Pompei, ma il Santuario smentisce: “Nessun programma”

PUBBLICITÀ

L’anticipazione a sorpresa arriva dalla diretta Facebook di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione svela: il Papa a Pompei, i preparativi sarebbero già in corso. Poi aggiunge, in attesa di conferma.

De Luca annuncia l’arrivo di Papa Francesco a Pompei, ma il Santuario smentisce: “Per ora nessun programma, solo la speranza”

Poche ore dopo, la puntualizzazione dal Santuario. “Nessun programma è stato finora messo a punto, considerando anche i molteplici impegni di Papa Francesco. Ciò che è possibile dire è che la prospettiva di poter avere nuovamente tra noi il Pontefice, nell’anno della ricorrenza dei 150 anni del Santuario, ci riempie veramente di gioia. La speranza per il possibile evento, non può, al momento, che restare tale”.

Quello di papa Francesco a Pompei sarebbe un ritorno, dopo la visita pastorale del 21 marzo 2015. In quell’occasione, il Pontefice atterrò in elicottero per una breve visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, per poi ripartire alla volta di Napoli dove incontrò la popolazione di Scampia e poi celebrò la messa all’esterno della Basilica di san Francesco di Paola.

L’annuncio dell’arrivo di Papa Francesco a Pompei durante la diretta Facebook

In occasione della consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente De Luca aveva così annunciato:

“Vi informo che l’Eav ha 81 cantieri aperti. È stato consegnato il ponte San Benedetto a Castellammare di Stabia. In questo momento, l’Eav sta facendo lavori a Pompei di riqualificazione della piazza del Santuario di Pompei, di realizzazione di un parcheggio di 300 posti auto nel pieno della città, anche perché si prevede l’arrivo di Papa Francesco a gennaio a Pompei. Speriamo che sia confermato”.

Papa Francesco, intanto, nei prossimi giorni sarà impegnato anche in un altro grande viaggio. A partire dalla prossima settimana (dal 2 al 13 settembre), infatti, il Santo Padre dovrebbe partire alla volta dell’Asia per una visita che toccherà diverse tappe: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore. Si tratterebbe, in questo caso, del viaggio più lungo del pontificato: ben 11 giorni. Una circostanza, quindi, che conforterebbe anche sulle condizioni di salute del Santo Padre.

