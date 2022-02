“La guerra in Ucraina non sarà l’ultima, ci saranno anni bui”, l’allarme di De Luca

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio partendo dalla guerra in Ucraina. Il presidente della regione Campania ha parlato delle ricadute del conflitto sull’economia dell’Italia. “Esprimiamo la solidarietà al popolo ucraino, ai profughi in fuga e alle famiglie che vengono sconvolte. Siamo di fronte ad una guerra vera messa in campo da una grande potenza come la Russia. Putin vuole ricostruire l’impero e la Russia di oggi rappresenta un pericolo permanente. Si tratta di una superpotenza militare ma in economia è poca cosa“.

“Il problema non finirà con l’Ucraina e avremo anni difficili: questa guerra cambia gli equilibri nel mondo. Speriamo che non ci siano tragedie catastrofiche per i civili: il paradosso tragico è più dura la resistenza dell’Ucraina più i russi useranno armi di distruzione. L’Italia potrebbe essere il paese più danneggiato dalla guerra alla luce delle dipendenze energetiche. Bisogna unire le sanzioni allo sforzo di persuasione: evitiamo una tragedia umanitaria nel cuore dell’Europa. Non siamo immunizzati dai pericoli di guerra: l’importante è la pace“, dice De Luca.

LA GUERRA UCRAINA-RUSSIA

Il ministero della Difesa russo dice che paracadutisti russi sono atterrati nell’area dell’aeroporto di Gostomel, una trentina di chilometri a nord-ovest di Kiev. La capitale ucraina è ora assediata da ovest. Lo riferisce la Tass. Il ministero della Difesa russo – dice Interfax – afferma che “200 nazionalisti ucraini” sono stati “distrutti”, quindi verosimilmente uccisi, nell’operazione dei paracadutisti russi per conquistare l’aeroporto di Gostomel.

Combattimenti in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky, lo riporta un giornalista della Afp. Invece secondo alcuni media internazionali spari uditi nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell’unità Z dell’esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni.

TRUPPE RUSSE VICINO KIEV

Mentre Kiev si prepara per un possibile arrivo delle truppe russe il governo ucraino sui social incoraggia la popolazione a resistere. Chiesto di realizzare anche bottiglie incendiare per respingere gli occupanti. “Cittadini, neutralizzate gli invasori con bottiglie Molotov! State attenti e non abbandonate le vostre case!“, si legge sugli account Twitter del ministero della Difesa e di quello degli Interni. Inoltre ci sono le istruzioni per realizzare il cocktail incendiario. “L’Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra“, lo ha detto un consigliere del ministro dell’ Interno ucraino citato dai media ucraini.