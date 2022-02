Il Presidente dell’Ucraina risponde a Draghi: “La prossima volta sposto la guerra per rispondere al telefono”

“La prossima volta cercherò di spostare l’agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un’ora precisa”. Lo scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che il premier Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci. “Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l’Ucraina continua a lottare per il suo popolo”, ha tagliato corto Zelensky.

La risposta europea all’attacco russo è stata troppo “lenta”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un nuovo discorso alla nazione in cui ha chiesto anche che tutte le misure di ritorsione siano “sul tavolo”. “Come vi difendete se siete così lenti nell’aiutare l’Ucraina?”, ha detto Zelensky. “Annullare i visti per i russi? La disconnessione da Swift? L’isolamento totale della Russia? Il richiamo degli ambasciatori? L’embargo petrolifero? Oggi tutto deve essere sul tavolo, perché è una minaccia per tutti noi, per tutta l’Europa”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l’omologo russo, Vladimir Putin, a sedersi ad un tavolo delle trattative.Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax.

Cremlino, riconosciamo Zelensky come presidente ucraino

– La Russia continua a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, rispondendo alla domanda di un giornalista: “Sì, certo, Volodimir Zelensky è il presidente dell’Ucraina, sì”, ha detto Peskov.