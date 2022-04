Sorpreso a violare i domiciliari, blitz con arresto a Secondigliano

E’ stato sorpreso a violare i domiciliari e per tale motivo è stato posto di nuovo agli arresti. In manette è così finito il 21enne Christian Coppola: ieri sera personale del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) nel transitare in via Duca degli Abruzzi, nella zona detta ‘aret o pizz’, hanno notato il giovane, ristretto ai domiciliari, intrattenersi in strada con una persona che era all’interno di un’auto. Alla vista degli agenti l’uomo alla guida si è allontanato frettolosamente mentre Coppola è corso verso l’androne del suo palazzo. Qui è stato bloccato dagli agenti e posto agli arresti. Verrà processato per direttissima. Coppola fu arrestato l’ultima volta nel dicembre del 2020 (leggi l’articolo): in quell’occasione gli agenti lo bloccarono trovandolo in possesso di un contenitore di metallo, provvisto di una calamita, contenente 14 stecche di hashish del peso di 33 grammi e 10 bustine con oltre 9 grammi di marijuana; inoltre, all’interno dello stabile dove era presente recuperarono, nascoste in una cassetta di derivazione telefonica, altre 10 bustine della stessa sostanza per un peso complessivo di 10 grammi circa.