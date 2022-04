Tre incidenti nel weekend di Pasqua, Municipale in azione sul Litorale Domizio. Gli agenti della polizia locale di Mondragone hanno effettuato numerose attività di controllo sul territorio per la sicurezza dei turisti e dei residenti. Tra venerdì e lunedì sono state dedicate a specifici controlli pattuglie, alcune anche in abiti civili, per servizi di controllo stradale, del territorio di polizia commerciale e tutela del consumatore.

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati effettuati tre interventi per incidenti stradali senza particolari conseguenze per le persone coinvolte; accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni alle soste, assicurazioni, revisioni e cinture di sicurezza sulla Domiziana. Le pattuglie sono state impegnate a lungo per il deflusso nel tardo pomeriggio di domenica e lunedì e negli eventi religiosi.

In materia di sicurezza urbana sono stati effettuati accertamenti per violazioni delle ordinanza comunali. Numerose infine le segnalazioni giunte alla Centrale Operativa per richieste di informazioni o di intervento sul territorio.

AUTOVELOX SULLA DOMIZIANA

La scorsa settimana nel corso dei controlli disposti dalla polizia locale di Mondragone guidata dal Comandante David Bonuglia, sono state accertate, nel territorio comunale, 47 violazioni per eccesso di velocità. Tutte sono avvenute in strade urbane, dove è in vigore il limite dei chilometri orari.

Tutte le rilevazioni effettuate da pattuglie in strada della polizia locale, con l’ausilio dell’autovelox. Oltre alla Domiziana sono state interessate altre vie cittadine. Molti anche i verbali elevati per il mancato uso del casco protettivo ai ciclomotori in questi giorni. Più di un centinaio di verbali sono stati redatti ai trasgressori con i sequestri di rito.