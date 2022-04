Da Roma a Napoli solo per fare colazione e vedere l’alba, il video del noto attore fa il giro del web

Immaginate di partire da Roma a notte fonda, arrivare a Napoli alle 6 del mattino, rimettervi in macchina 15 minuti dopo e tornare di nuovo nella Capitale. Follia? Non per il giovane attore Christian Roberto che, in compagnia di due amici, ha pubblicato un TikTok in cui spiega i motivi che l’hanno spinto a passare ‘solo’ 15 minuti a Napoli. Giusto il tempo di fare un giro tra le deserte strade della città, di ammirare l’alba dietro al Vesuvio e portarsi via un vassoio di dolci. “Se potessi farvi arrivare il profumo che sento” dice il giovane mentre cammina sul Lungomare.

Il video è stato ripreso anche da Gianni Simioli de La Radiazza che su Facebook lo invita tornare presto, “magari per qualche ora”. Questo il post pubblicato dal conduttore radiofonico: “Tre ragazzi romani, arrivano a Napoli per soli 10 minuti. ‘Se potessi farvi arrivare il profumo che sento’ – dice uno di loro mentre sorge il sole e si gode il Vesuvio- ‘sentireste un odore strano, di dolci e amore’. Grazie, tornate presto. Magari per qualche ora”.

Chi è Christian Roberto

Christian Roberto è un giovane attore e ballerino italiano. Ha 20 anni ma può già considerarsi una piccola stare dei social e della tv. Nel 2021 è co-protagonista del film Sulla stessa onda, distribuito da Netflix. Dopo aver studiato vari stili di danza fin da bambino, Christian Roberto debutta in televisione a soli 7 anni nella prima edizione di Italia’s Got Talent, riuscendo ad approdare nella fase finale della trasmissione.

Filmografia

Cinema

Grotto (2015)

(2015) Poli opposti (2015)

(2015) Cruel Peter (2019)

(2019) Sulla stessa onda (2021)

Televisione