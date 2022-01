Doppia rapina al Sebòn e al Lidl, scarcerato minorenne di Giugliano

Il verdetto del Tribunale del Riesame per i minorenni di Napoli, Presidente Maurizio Pierantoni, parla chiaro: M.A., 15enne giuglianese, non ha commesso la rapina. Per il giovane, che è indagato a piede libero anche per un’altra rapina al supermercato Sebón di Villaricca, si sono aperte le porte del penitenziario di Nisida e ha potuto riabbracciare i propri familiari, dopo aver trascorso ingiustamente le festività natalizie nell’istituto per minorenni.

A sollevare innumerevoli dubbi al Tribunale del Riesame il suo difensore, l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Nord, per il quale non vi era la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP dott.ssa Anita Polito è stata così annullata. Il minore aveva dichiarato la propria innocenza dal primo giorno.

Era già stato denunciato a piede libero per una rapina commessa al supermercato Sebòn di Villaricca lo scorso settembre. In quell’occasione, insieme ad un complice, aggredirono il figlio del titolare con una mazza di ferro, spaccandogli la testa.

A dicembre si erano aperte le porte del carcere minorile per M.A., dopo essere stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il minorenne, insieme ad almeno altre due persone è accusato di una rapina messa a segno all’interno del supermercato Lidl di Giugliano. Il giovane era stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Giugliano.

Giugliano, rapina alla Lidl

Armato di pistola e con viso travisato aveva minacciato l’addetto:”Arap a cass”, per impossessarsi del denaro contante. Solo la chiusura automatica della casa aveva impedito alla banda di ladri di mettere a segno il colpo.

L’articolo precedente: la rapina al supermercato Sebòn di Villaricca

La nota stampa dei carabinieri

