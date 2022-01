Clamoroso. Il Mattino: “La Juve valuta il ricorso per la vittoria a tavolino: Rrahmani, Lobotka e Zielinski dovevano essere in quarantena”

La decisione del Napoli, alla fine, è stata quella di schierare contro la Juve Zielinski, Lobotka e Rrahmani. I tre sono isolamento, secondo la ASL 2 Nord, perché senza terza dose e contatti stretti di Mario Rui e Meret, entrambi positivi. Il club azzurro – assicura l’edizione odierna de Il Mattino – è però convinto di aver fatto la cosa giusta, nel rispetto delle norme del protocollo ancora in vigore. Si attendono ora le risposte delle due ASL, e soprattutto la reazione della Juventus: è probabile, secondo il quotidiano, che i bianconeri possano valutare un ricorso.

Cosa rischiano i 3 in isolamento?

In campo Rrahmani, Lobotka e Zielinski nonostante lo stop dell’Asl Napoli 2. Cosa rischiano i tre calciatori? Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli – dopo aver consultato i propri legali e medici – ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida. Che consente agli atleti il percorso casa-lavoro, dunque allenarsi e giocare (e infatti ieri sera nessuno ha parlato per evitare contatti). A questo punto i tre rischiano una sanzione amministrativa, ma sotto il profilo sportivo nulla, perché appunto la federazione non fa questo tipo di distinzione”.