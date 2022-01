Lotteria Italia, in Campania 16 premi da 20mila euro: a Roma il primo premio da 5 milioni

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Sono cinque i premi di prima categoria: dal più grande di 5 milioni di euro, seguito a scalare da quello da 2,5 milioni, il terzo da 2 milioni, il quarto a 1,5 milioni e il quinto da un milione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rivelato i numeri dei biglietti vincitori: il primo premio è stato assegnato al tagliando T 018060 venduto a Roma.

L’elenco dei biglietti vincenti – Il secondo premio della Lotteria Italia, da 2,5 milioni di euro, va invece al tagliando P 297147 venduto a Formigine. Il terzo premio (da 2 milioni di euro) è stato vinto dal biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 330633 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.

Lombardia protagonista con i premi di terza categoria della Lotteria Italia, con 33 biglietti vincenti da 20mila euro a testa per un totale di 660mila euro. Come riporta Agipronews, nella classifica dei premi di terza fascia segue il Lazio con 23 premi, per 460mila euro totali. In Campania i tagliandi vincenti da 20mila euro sono 16, mentre in Toscana sono arrivati 10 premi di terza fascia.

Lotteria Italia: Lazio su tutti con premi totali per 9,4 milioni, seguono Emilia-Romagna e Sicilia

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto da un distributore di Roma, fa del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2021. Al primo premio, riporta Agipronews, si aggiungono il terzo da 2 milioni di Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni a Roma. Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro.

Grande protagonista anche l’Emilia-Romagna: il secondo premio da 2,5 milioni di euro di Formigine (MO) si somma agli 8 premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro. Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da 1 milione e i 9 di terza fascia.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, e come riporta agipronews, le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno

PREMI DI 2° CATEGORIA

Serie Numero Localita’ Prov. P 038135 ROMA RM B 000019 ROMA RM F 314613 ROMA RM F 211673 VELLETRI RM N 234317 TARANTO TA Q 323494 FAICCHIO BN D 469659 COMMESSAGGIO MN S 267678 POMEZIA RM C 144953 L AQUILA AQ A 300460 FORMICOLA CE

PREMI DI 3° CATEGORIA

Serie Numero Localita’ Prov. A 057680 CHIETI CH O 035868 ANDRIA BT C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO O 007303 ROMA RM F 330680 LUCCA LU B 304728 FIORENZUOLA D’ARDA PC F 136548 PIETRAVAIRANO CE C 000190 ROMA RM C 439100 BARRAFRANCA EN B 044085 TEANO CE O 356727 NOCERA SUPERIORE SA D 485178 PORTO RECANATI MC E 161487 NUORO NU B 348872 FABRO TR C 476274 MILANO MI D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC B 028149 FIESOLE FI C 049533 ROMA RM C 081817 CAMPOFILONE FM C 147864 ERCOLANO NA P 125567 MIRANO VE R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR E 205190 POGGIOFIORITO CH E 396952 ROMA RM P 186759 FIRENZE FI F 148910 VICENZA VI D 352722 MILANO MI AA 335039 ONLINE P 274234 SEREGNO MB N 031791 ROMA RM B 193001 ANCONA AN A 019679 ROMA RM D 069734 BRENTINO BELLUNO VR A 373260 SESTOLA MO N 031992 MILANO MI B 201329 TEULADA SU F 256909 TARQUINIA VT B 260236 BOTRICELLO CZ T 147997 AYAS AO C 485433 SETTIMO TORINESE TO P 056997 ROMA RM P 274337 ARONA NO R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS S 352627 BERGAMO BG D 136144 MILANO MI Q 225220 UDINE UD P 469261 AREZZO AR P 255815 ATRIPALDA AV C 410576 SAN PROSPERO MO S 066233 MILANO

