Dramma ad Afragola, Mauro muore dopo la caduta dal palchetto dell’oratorio

PUBBLICITÀ

Tragedia nell’oratorio. Cade mentre smonta un piccolo palco e muore sul colpo Mauro Scafuto, 77 anni, un volontario della comunità parrocchiale di San Giorgio Martire, ad Afragola.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e da quanto hanno poi accertato gli inquirenti, al momento del mortale incidente l’anziano era da solo nell’ampio spiazzo dell’oratorio. Durante la fase di montaggio di un palchetto di legno nell’oratorio dell’istituto di culto è morto Mauro Scafuto, operatore pastorale di 77 anni di Afragola.Ancora ignote le cause dell’incidente.

PUBBLICITÀ

Sconvolta la comunità parrocchiale: non riescono a darsi pace per come sia successa la tragedia.Saranno le indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Napoli nord a stabilire cosa effettivamente sia successo. A causa della tragedia la chiesa di San Giorgio Martire ha rinviato l’evento previsto per domani “Soprattutto per amore. Le impronte dei passi di don Peppe Diana”, previsto per domani 25 giugno alle ore 19.00, alla presenza di monsignor Domenico Battaglia.

PUBBLICITÀ