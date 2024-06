Alfonso muore dopo l’incidente a Torre Annunziata, è la seconda vittima

PUBBLICITÀ

Alfonso Aurino era ridotto in fin di vita dopo il gravissimo incidente avvenuto tra giovedì e venerdì notte a Torre Annunziata come riporta Lo Strillone. Purtroppo dopo Luigi Gara, il 18enne è la seconda vittima del terribile incidente in cui sono stati coinvolti 4 ragazzi. Nelle scorse ore la comunità ha pregato per la buona sorte di Alfonso, purtroppo, il giovanissimo è spirato nel pomeriggio di lunedì.

Scontro tra due scooter a Torre Annunziata, Luigi muore a 26 anni dopo lo schianto

Stando ad una prima ricostruzione degli agenti di polizia del locale commissariato, i giovani viaggiavano a bordo di due scooter che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrati.

Vista la gravità delle condizioni dei feriti, i soccorritori hanno immediatamente deciso di trasportare i tre al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove Luigi, 26 anni, è deceduto.

Viste le gravi condizioni dei feriti, dopo le prime cure all’ospedale stabiese, i due ragazzi sono stati trasferiti all’Ospedale del mare. Sul caso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma del 26enne in attesa della decisione in merito all’autopsia.

