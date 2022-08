Droga all’Arenella, terzo arresto in 24 ore dei carabinieri

Ancora un arresto dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero. A finire in manette con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Pipolo, 53enne dei Quartieri Spagnoli. I militari lo hanno bloccato questa notte in via Bernardo Cavallino. L’uomo aveva addosso tre involucri di cocaina, 120 euro in contante ritenuto provento illecito e un cellulare utilizzato verosimilmente per pianificare gli scambi. Pipolo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Si tratta del terzo arresto in meno di ventiquattro ore per gli uomini dell’Arma: ieri infatti sempre i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di droga due persone in via Altamura mentre effettuavano uno scambio veloce in strada. Inutile il tentativo di disfarsi dello stupefacente (1 grammo di sostanza diviso in 4 involucri), recuperato appena prima di far scattare le manette al polso dei due pusher. Sequestrati anche 220 euro ritenuti provento illecito. Sono entrambi ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il «cliente» una segnalazione alla prefettura.