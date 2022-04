Droga e pistola in una cantinola, catturato l’ex ras del clan D’Ausilio

E’ indicato come un ex ras organico ai D’Ausilio e attualmente vicino ai gruppi di Cavalleggeri d’Aosta l’uomo arrestati ieri mattina. Merito del provvidenziale intervento dei Falchi della Squadra Mobile (dirigente Alfredo Fabbrocini) che hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di Luca Paudice in via Dalmazia dove hanno rinvenuto, all’interno della cantinola, una pistola replica Bruni cal.ibro9 priva di tappo rosso e materiale per il confezionamento della droga. Non solo. Nel corso dei controlli gli agenti, in un’intercapedine ricavata nel vialetto che conduce al locale, i poliziotti hanno trovato un borsello contenente 17 panetti e mezzo di hashish per circa 1,634 kg, 5 involucri contenenti circa 34 grammi di hashish, una bustina con 10,8 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e altro materiale per il confezionamento della droga. Il 40enne Paudice è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento precedente dei Falchi: catturato il latitante Ruffo

Era indicato come uno dei narcos più importanti del panorama criminale italiano. A mettere le mani su di lui, latitante da tempo, qualche giorno fa i Falchi della squadra mobile (guidati da Alfredo Fabbrocini). Gli agenti hanno infatti rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Norvegia a Marano Maurizio Ruffo, 56enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 21 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli e Palermo nel 2013. L’uomo, irreperibile dal 21 gennaio 2022, si nascondeva all’interno del cassettone del letto matrimoniale, in un vano modificato per non essere aperto dall’esterno e occultato tra piumoni e lenzuola. Un’azione fulminea che ha permesso agli agenti di circondare l’abitazione dell’uomo senza dargli scampo: inutile poi il suo tentativo di nascondersi con i poliziotti che hanno subito individuato il suo nascondiglio