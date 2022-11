Droga in trasferta dal Rione Traiano all’Arenella, scarcerata Anna Varrella

Era stata sorpresa qualche settimana fa mentre effettuava uno scambio di droga. Si è tenuta nei giorni scorsi l’udienza di convalida per Anna Varrella, 32enne del Rione Traiano, arrestata ‘in trasferta’ all’Arenella. I Carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero la sorpresero in via Jannelli mentre cedeva 2,15 grammi di cocaina ad un “cliente” della zona in cambio di 100 euro.

Nella borsa della 32enne altri 435 euro ritenuti verosimilmente provento illecito e un Rolex. Al termine dell’udienza di convalida, abilmente difesa dall’avvocato Gandolfo Geraci, la donna è stata scarcerata mentre i soldi e il Rolex sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.