Due coppiette rapinate nel Napoletano: in azione la banda della Panda nera

Verso le 00.30 nel comune di Trecase i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Panoramica dove poco prima tre individui a bordo di una fiat Panda con volto coperto e armati di bastoni avevano infranto i vetri anteriori di una Peugeot 208 con all’interno un ragazzo e una ragazza del ’95 e del ’97 facendosi consegnare soldi, gioielli, portafogli e chiave dell’auto. La coppietta ha rifiutato di farsi medicare.

Poco dopo, identica scena ma questa volta nel comune di Terzigno. I carabinieri sono intervenuti a via Nespole della Monica. Anche in questo caso una fiat panda, tre individui, bastoni e vetri anteriori rotti. Le vittime sono un ragazzo classe ’99 e una ragazza del 2002.

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

Il sesso in auto può costare caro, l’intimità tra multe e rapine

Tra Napoli e provincia non è difficile imbattersi nelle coppiette chiuse in auto a fare sesso. Per molti tale comportamento è diventato una prassi, invece altri si lamentano delle scene che sono costretti a subire.

L’articolo 527 del Codice Penale recita: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro”.

E’ prevista la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.Lo scorso novembre gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, nel corso di un servizio di prevenzione, sono intervenuti in una piazzola di sosta della Strada Statale 87 dove hanno visto un uomo che, giungendo da una campagna adiacente e saltando il guard rail, si è avvicinato ad un’autovettura con delle persone a bordo e, dopo aver infranto il finestrino con un martello e minacciandole con un coltello, le ha rapinate dei telefoni cellulari.