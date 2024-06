Due raid in 24 ore nelle farmacie a Napoli, banditi in fuga con migliaia di euro

PUBBLICITÀ

Sono bastati pochi minuti ai malviventi per mettere a segno l’ennesimo furto in una farmacia a Napoli. L’episodio, riportato da Il Mattino, è avvenuto all’alba di ieri nella zona delle Riviera di Chiaia. I ladri sono entrati in azione sventrando la saracinesca: una volta all’interno del negozio, si sono diretti immediatamente alla cassa automatica della farmacia Ariston Padovani, portandola via con sé.

Un bottino di circa 5mila euro, che va ad aggiungersi ai danni recati all’attività con il danneggiamento di gran parte del mobilio e dell’arredamento. Un colpo studiato dai banditi, che prima di entrare in azione hanno anche sabotato tutte le telecamere della videosorveglianza. Nonostante sia scattato l’allarme, i ladri sono riusciti a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Ventiquattro ore prima di questo furto, un episodio simile si è verificato al Corso Vittorio Emanuele, nei locali della farmacia “San Giuseppe”, anche in questo caso i ladri hanno divelto la saracinesca e agito alle prime luci dell’alba.

