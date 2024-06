Gambizzato nella faida tra i nuovi Lo Russo, il movente dell’agguato a Di Caprio

PUBBLICITÀ

Gambizzato in strada a Miano

Il 10 giugno Salvatore Di Caprio era in via Miano-Capodimonte quando è stato gambizzato da diversi colpi di pistola e poi portato all’Ospedale del Mare. Il movente dell’agguato è stato scoperto dall’indagine condotta, dal febbraio 2021 al 2022, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, Sezione “Catturandi”, e del Commissariato P.S. di Scampia, con l’ausilio della Squadra Mobile di Perugia e dei Commissariati di P.S. di Giugliano e di Anzio, ha consentito di raccogliere elementi probatori in ordine all’esistenza, struttura e operatività dei gruppi criminali Scognamiglio e Pecorelli, entrambi articolazioni del clan Lo Russo i quali, con estrema ferocia, si sono contesi la leadership nei quartieri napoletani di Miano, Chiaiano, Piscinola e Marianella.

