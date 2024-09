È napoletano il “volto più bello d’Italia”, il successo di Francesco De Simone

PUBBLICITÀ

Francesco De Simone, 31enne di Massa Lubrense, venerdì sera ha conquistato la fascia di “Volto più bello d’Italia 2024”. Il giovane è stato premiato a Pescara, in piazza Salotto, ed era in lista insieme ad altri 39 finalisti per il titolo di Mister Italia 2024.

Il titolo principale è stato conquistato da Matteo Dall’Osto, bresciano di 28 anni. De Simone è comunque arrivato a giocarsi il titolo fino alla fine, essendo entrato negli ultimi sette concorrenti, quelli cui la giuria ha attribuito singole fasce.

Per il 31enne di Massa Lubrense, operaio nell’azienda di famiglia, la soddisfazione di una fascia importante come quella de “Il Volto +bello d’Italia”.

La finalissima di Mister Italia è stata condotta da Beppe Convertini e ha visto nel ruolo di presidentessa della giuria tecnica l’attrice e showgirl Stefania Orlando. Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone,Luca Onestini e tanti altri.

