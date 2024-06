Cade dall’auto dell’amico durante la corsa, Egidio muore a 25 anni

PUBBLICITÀ

Una serata tra amici è finita in un dramma. Egidio Robortaccio è morto a 25 anni, sbalzato dall’auto dell’amico alla periferia di Foggia martedì mattina: la dinamica, attualmente al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo è caduto sbattendo la testa sull’asfalto, forse nel tentativo di fare surf sul cofano dell’auto in movimento, riporta il Corriere della Sera.

Il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi. Gli amici subito hanno chiamato i soccorsi, ma gli operatori hanno solo potuto accertare il decesso. Egidio avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto. L’altro giovane che era alla guida dell’automobile è stato trasportato in ospedale per accertamenti e anche per essere sottoposto all’alcol e drug test.

