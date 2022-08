Elezioni politiche, i candidati dell’area a Nord di Napoli per Camera e Senato: riconferme e volti nuovi

Tra riconferme e prime candidature, anche nell’area Nord di Napoli esiste una pattuglia di aspiranti parlamentari alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Tra i parlamentari uscenti spicca il nome di Raffaele Topo, l’ex sindaco di Villaricca ed ex consigliere regionale candidato con il Partito Democratico. Topo è candidato nuovamente per approdare alla Camera dei Deputati all’uninominale in terza posizione in Campania 01 PI01 collegio di Napoli e che comprende anche l’area giuglianese. Dall’area Nord, quartiere Scampia, proviene anche il segretario del Pd Marco Sarracino capolista per la Camera in Campania 01 PI02 all’uninominale.

Nel Movimento 5 Stelle, tenta la conferma al Senato la capogruppo uscente la giuglianese Maria Domenica Castellone all’Uninominale Senato Campania P01 in seconda posizione e in prima posizione al plurinominale Campania 01. Nello stesso collegio, in seconda posizione, c’è Luigi Nave già consigliere comunale di Villaricca e della Città Metropolitana. In + Europa candidatura nel plurinominale di Napoli e provincia per Franco Moxedano già consigliere regionale e assessore comunale a Napoli originario di Mugnano. In + Europa è in lista anche Marianna Palma dirigente dei Servizi Sociali al Comune di Giugliano in lista alla Camera nel plurinominale e Rosario Cosimo, anch’egli di Giugliano, che concorrerà nella lista plurinominale al Senato.

Una giuglianese candidata alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Si tratta di Monica Maisto, noto avvocato, inserita nella lista di Forza Italia nel Collegio uninominale di Casoria. Nata a Villaricca nel 1977, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel 2001. Imprenditrice impegnata nel settore sociosanitario e riabilitativo, Monica Maisto è da sempre impegnata nel campo sociale. E’ infatti fondatrice e presidente dell’associazione “Le giraffe”, ente no profit impegnato con progetti finalizzati alle attività di inserimento per soggetti svantaggiati. Dal 2015 partecipa attivamente con la Lega Missionaria Studenti ad attività di missione di volontariato nei Paesi dell’America Centrale.

In Impegno Civico, la formazione che fa riferimento al ministro degli Esteri uscenti Luigi Di Maio e il deputato ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora, proveniente da Afragola, che è nell’uninominale nel Pd in U04 e in Campania 1 P01 in Impegno Civico alla Camera. Andrea Caso, di Marano, è candidato nel proporzionale 02 in Piemonte.

Nel centrodestra trova un posto in lista nel plurinominale al Senato 01 Francesco Silvestro, originario di Arzano. Nel collegio 1 01 è candidata Carla Ciccarelli, storica iscritta in Forza Italia a Giugliano.

Niente da fare invece per la new entry Michela Rostan, che non ha trovato posto in lista. Nella Lega di nuovo candidata l’uscente la deputata ed ex sottosegretaria al Sud Pina Castiello proveniente da Afragola, prima in lista al plurinominale al Senato P01. In Fratelli d’Italia tenta il salto in Parlamento il capogruppo regionale Michele Schiano di Visconti già sindaco di Qualiano, che aspira a uno scranno alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1 P 01 dove è in seconda posizione nel plurinominale.

In Unione Popolare, la formazione politica di sinistra creata dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è candidata al Senato uninominale Campania 05 Arianna Organo attivista giuglianese di Potere al Popolo.

Per la Lega candidato Salvatore Onofaro di Qualiano. Nel collegio plurinominale di Giugliano è candidato Antonio Dell’Aquila, ex consigliere comunale di Giugliano, ora in campo con Noi Moderati. Candidata nel plurinominale al Senato anche Giuliana di Fiore, assessore al Comune di Giugliano, con il Pd. Candidata anche Gabriella Peluso (con Fratelli d’Italia) al plurinominale al Senato

Collegio di Giugliano

Il collegio di Giugliano U01 P01 comprende tantissimi comuni dell’area Nord tra cui, oltre Giugliano: Pozzuoli, Bacoli, Afragola, Casoria, Arzano, Marano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Melito, Mugnano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Quarto, Sant’Antimo, Casandrino, Casavatore.

Riferendosi agli schieramenti più grandi, in Campania 1 P01 nei collegi uninominali, il centrosinistra schiera come capolista per Sinistra Italiana- Europa Verde l’ex vicesindaca di Pozzuoli e co portavoce di Europa Verde Fiorella Zabatta. Capolista per il centrodestra c’è Domenico Sbrescia, consigliere comunale di Napoli di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle candidata al primo posto all’uninominale Antonio Caso (di Pozzuoli). Per lo schieramento centrista c’è Ovidio Marzaioli, Francesco Santoro per la lista Noi di Centro-Europeisti del sindaco di Benevento ed ex Ministro Clemente Mastella e Francesca Licata, di Marano, per Unione Popolare.

Al Senato della Campania, sempre nell’uninominale di Campania 1 P01 collegio di Giugliano la sfida vedrà protagonisti: Davide Crippa di Impegno Civico per il centrosinistra; Elena Scarlato in quota Fratelli d’Italia per il centrodestra; Maria Domenica Castellone per il 5 Stelle. Imma Zinna per il Centro; Giuseppe Barra per Noi di Centro-Europeisti di Mastella e Arianna Organo per Unione Popolare.