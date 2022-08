Accoltellato dopo la lite a Napoli, identificato il giovane l’aggressore

Stanotte un 35enne si è presentato al Vecchi Pellegrini dopo una lite scoppiata nel borgo Sant’Antonio Abate. Il giovane sarebbe stato ferito probabilmente con un’arma da taglio al deltoide e alla clavicola sinistra da uno sconosciuto- Il giovane sarebbe stato aggredito al Vico Santa Maria del Riposo, probabilmente dopo una lite scoppiata in strada per motivi ancora da chiarire.

In poche ore i carabinieri della Compagnia stella hanno identificato e denunciato l’uomo che avrebbe verosimilmente ferito la vittima. Si tratta di un 22enne anche lui originario del quartiere in cui è avvenuto il violento scontro. Al 35enne sono state diagnosticate lesioni guaribili in 12 giorni. Ancora da chiarire le motivazioni.

ACCOLTELLATO IN STRADA

Ennesima notte di violenza a Napoli. La notte del 14 agosto verso le 3 i carabinieri della compagnia Napoli-Centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da taglio. Poco prima si era presentato un 20enne del rione Sanità ferito all’avambraccio sinistro e al fianco destro.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo poco prima di rincasare sia stato aggredito da un uomo senza alcun apparente motivo. Il 20enne è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Indagini furono condotte dai carabinieri della compagnia Napoli Centro.