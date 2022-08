Covid, nuove regole per l’inizio dell’anno scolastico: addio alle mascherine e alla Dad

Conto alla rovescia per il nuovo anno scolastico. Si ricomincia quasi in tutta Italia nella settimana del 12 settembre, e quest’anno si riprende senza dover adottare le misure di prevenzione anti-Covid che ci hanno accompagnati negli ultimi tre anni. Poiché restrizioni scadono il 31 agosto e il governo per il momento non è intenzionato a prorogarle, la regola principale è che si va tutti in classe, in presenza, e soltanto chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha effettuato il test Covid ed è risultato positivo deve stare a casa. Restano soltanto alcune indicazioni – con il minimo impatto sulle attività didattiche ed educative – per le persone «fragili» o per coloro che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19», come riporta la circolare del ministero dell’Istruzione inviata la scorsa settimana ai presidi. Ma le scuole dovranno essere pronte, anzi secondo la circolare «preparate e pronte», nel caso di una nuova ondata del virus, a rimettere in atto le misure dello scorso anno.