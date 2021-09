Nuova, ennesima tragedia al Ponte di San Rocco. Un ragazzo, di cui non sono ancora note le generalità e l’età, è precipitato nella parte sottostante, nel Vallone, perdendo la vita. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio come nei precedenti casi l’ultimo due settimane fa. Scene di disperazione sul posto, con il padre del ragazzo che avrebbe tentato di gettarsi di sotto. In via San Rocco sono giunti le forze dell’ordine, ambulanza e pompieri impegnati nel recupero del corpo.

Ennesima tragedia a Napoli, ragazza muore dopo la caduta dal ponte

Una ragazza all’incirca di vent’anni è stata ritrovata senza vita questa sera nei pressi del Vallone di San Rocco. Secondo alcune ricostruzioni, la giovane sarebbe precipitata dalla balaustra del Ponte che congiunge Miano e Frullone con Capodimonte in via Nuova San Rocco. Tra le ipotesi c’è quella di un presunto gesto volontario della ragazza una studentessa universitaria di 20 anni. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione della Questura di Napoli, un’ambulanza e i vigili del fuoco intenti a recuperare il corpo. Secondo alcune testimonianze, la vittima avrebbe parcheggiato la propria auto nei pressi del ponte e si sarebbe lanciata di proposito. Si indaga per ricostruire la reale dinamica dei fatti.

[Precedente articolo]. Ancora un’altra tragedia a Napoli, uomo si lancia dal ponte dell’Arenella

Tragedia sfiorata a Napoli. Un 19enne è vivo per miracolo. Nella nottata del 22 settembre un ragazzo di 19 anni a Napoli è caduto giù dal balcone della propria abitazione ma il ragazzo per fortuna si è salvato.L’intervento tempestivo del 118 è stato fondamentale. Arrivata sul luogo l’ambulanza ha immediatamente prestato soccorso immobilizzando il 19enne e portandolo poi in ospedale. In seguito sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno iniziato ad indagare sulla vicenda.

Il 19enne è caduto dal terzo piano di una palazzina nei pressi di piazza Poderico.

Il movente che al momento sembra più plausibile è quello di un tentativo di suicidio. Gli abitanti della zona che tornano ad alzare la voce e a chiedere una maggiore attenzione per i giovani del quartiere.