Esordio vincente per il Giugliano in Lega Pro: 2 a 0 alla Viterbese. Piovaccari e Gladestony in gol

Giugliano (3-5-2): Sassi, Biasiol (75’ Scanagatta), Zullo, Poziello C., Rondinella (60′ Iglio), Lucas, De Rosa (60’ Ghisolfi), Gladestony, Di Dio, Piovaccari (60′ Nocciolini), Salvemini (81’ Rizzo). A disp.: Viscovo, Berman, Oyewale, Ceparano, De Lucia, Aruta, Gomez, Poziello R., D’Alessio. All.: Tatomir (Di Napoli squalificato).

Viterbese (3-4-2-1): Fumagalli, Marenco, Ricci (46′ Semenzato), Monteagudo, Nesta (79’ Manarelli), Megelaitis (79’ Di Cairano), Mbaye, Andreis (66′ D’Uffizi), Mungo, Volpicelli, Polidori (66′ Marotta). A disp.: Bisogno, Riggio, Santoni, Vespa, Sorrini, Aromatario, Simonelli. Allenatore: Filippi

Arbitro: Turrini di Firenze

Marcatori: 21’ Piovaccari (G), 66’ Gladestony (G).

Note: 600 spettatori circa. Espulso: 45+2 Mbaye (V) Ammoniti: Di Cairano (V), Gladestony (G), Volpicelli (V). Angoli 7 – 7. Recupero: 5’ pt, 5’ st.

Avellino – Il Giugliano brinda con una vittoria il ritorno, dopo 15 anni, al campionato professionistico. Con un gol per tempo, al 21’ Piovaccari e al 66’ Gladestony, batte la Viterbese e conquista i primi tre punti della stagione in un campionato che si preannuncia difficile e allo steso tempo avvincente. Ma è anche una vittoria che regala serenità alla squadra e all’ambiente. Si spera che il Giugliano, al più presto, possa ritornare a giocare sul proprio campo ma le voci che circolano non sono rassicuranti. I lavori di adeguamento allo stadio “De Cristofaro”, infatti, non sono ancora incominciati. Sarebbe opportuno che Amministrazione e Società trovassero una soluzione per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Ieri allo stadio “Partenio” di Avellino era presente anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

La cronaca si apre subito con un’opportunità per gli ospiti che sfiorano il bersaglio dopo appena due giri di cronometro: una punizione ben calciata da capitan Volpicelli si stampa sulla parte esterna del legno. Nei primi 20’ c’è perfetto equilibrio tra le due squadre, poi al 21’ c’è il guizzo vincente del Giugliano: Piovaccari parte in contropiede, dalla destra si accentra e arrivato al limite dell’area di rigore lascia partire un tiro che non lascia scampo all’esterrefatto Fumagalli. Due minuti dopo il Giugliano potrebbe raddoppiare con Salvemini ma il tiro dell’attaccante gialloblu si ferma sulla linea bianca. Nel finale del primo tempo viene annullato un gol ad Andreis per fuori gioco. Subito dopo viene espulso Mbaye per un brutto fallo su Salvemini.

Nella ripresa la Viterbese, anche se in inferiorità numerica, tenta di riequilibrare il risultato ma il suo forcing produce solo una serie di calci d’angolo. Anzi è il Giugliano, in contropiede, a rendersi pericoloso. Al 55’ Salvemini in mezza rovesciata impegna seriamente Fumagalli che si rifugia in angolo. Ma nulla può fare al 66’ sul gran tiro di Gladestony che fissa il risultato sul 2 a 0. Gli ospiti possono riaprire la gara al 75’ con Marotta che di testa, da buona posizione, mette alto sulla traversa. Nel finale Fumagalli evita il terzo gol con due prodigiosi interventi.

Le interviste

Il tecnico gialloblu Tatomir, che ha sostituito lo squalificato Di Napoli, analizza con lucidità la gara: “Siamo contenti, abbiamo iniziato bene ma da domani dobbiamo incominciare a pensare alle prossime gare. E’ importante avere il supporto dei propri tifosi”.

Piovaccari, autore del primo gol, afferma:” E’ stato un gol importante perché oltre ad aprire le marcature è stato anche il mio 150° gol nei professionisti. In precampionato, ad eccezione del Cerignola, abbiamo affrontato tutte squadre di categorie inferiori. Oggi è stato il vero banco di prova. Non ci dobbiamo esaltare perché abbiamo vinto la prima partita. Dobbiamo essere consapevoli della forza che abbiamo, del gruppo che siamo. La squadra, grazie alla vecchia intelaiatura e ai nuovi innesti, ha dimostrato che in questa categoria ci può stare”.

Sul fronte opposto, il tecnico Filippi, è amareggiato per la sconfitta: “Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella circolazione della palla e nel trovare gli attaccanti, abbastanza bene nella ripresa. Sapevamo che il Giugliano era pericoloso nelle ripartenze e sono stati bravi a punirci. Sull’1 a 0 probabilmente c’era un calcio di rigore su Mungo. Siamo stati in partita fino a quando Gladestony non ha raddoppiato. L’atteggiamento è quello giusto, ma dobbiamo eliminare alcuni errori che abbiamo commesso”.