È morto il papà di Emma Marrone, il messaggio della cantante: “Buon viaggio”

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“. Con queste parole affidate a Instagram Emma Marrone dice addio al papà Rosario, scomparso oggi. La cantante, sommersa dall’affetto dei fan che da qualche ora stanno esprimendo vicinanza all’artista con centinaia di messaggi, allega al post una foto del padre sorridente sul palco con una chitarra. A salutare il papà di Emma è anche il comune di Aradeo, cittadina in provincia di Lecce dove risiede la famiglia della cantante.

“È con profonda tristezza – si legge sulla pagina Facebook – che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”, il messaggio che porta la firma del Sindaco Giovanni Mauro, dell’amministrazione e del Consiglio Comunale che hanno rappresentato la comunità Aradeina.