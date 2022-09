Tentano di rubare le auto in strada a Napoli, picchiati dai proprietari

Due giovani hanno provato a portare via un’auto parcheggiata in strada a Napoli ma non sono riusciti ad avviarla. A fronte delle difficoltà, dunque, hanno rubato dal veicolo documenti ed effetti personali, ma il loro tentativo è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Dopo meno di 2 ore minuti gli assalitori sono stati aggrediti dai proprietari di alcune auto perché sono stati beccati a tentarne il furto.

Così i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato il 22enne e il 30enne già noto alle forze dell’ordine. Sono entrambi di origini marocchine e la loro descrizione coincide perfettamente con quella dei due uomini filmati dalla telecamera in Piazza de Nicola. L’accusa è di concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sono stati sequestrati anche gli attrezzi per lo scasso e la refurtiva. I ladri saranno giudicati con rito direttissimo.