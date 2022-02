Blitz dei Falchi al Rione Traiano, catturato uomo vicino ai Cutolo della ’44’

Brillante operazione ieri pomeriggio al Rione Traiano dove un uomo vicino ai Cutolo, gruppo egemone nella zona detta ’44’, è stato catturato. Gli uomini della sezione Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un edificio di via Marco Aurelio una persona che, con fare circospetto, ha bussato al portone dello stabile per poi entrarvi. I poliziotti hanno subito capito che era in atto uno ‘scambio’ e così, insospettiti, sono entrati nel palazzo dove, nel terraneo, hanno sorpreso l’uomo che stava per cedere una banconota a uno spacciatore il quale è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, una forbice, un coltello, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1030 euro. Vincenzo Grillo, indicato come soggetto vicino ai Cutolo, clan presente nella zona, è stato così arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il precedente arresto

L’ultima volta che Grillo è incappato nelle maglie della giustizia risale al gennaio del 2021 (leggi qui l’articolo). In quell’occasione l’intervento fu effettuato dagli uomini del commissariato San Paolo che lo beccarono con 50 grammi di hashish e 16 di marijuana. Gli agenti riuscirono a catturarlo grazie ad un intervento chiamato ‘a picchiata’: lo presero alle spalle approfittando di una strada adiacente scavalcando alcune recinzioni. Grillo fu così sorpreso non avendo il tempo di scappare: durante l’intervento i ‘pali’ esterni, quelli che avvisano della presenza della polizia, iniziarono a mandare segnali attivando una campanella. Grillo, giudicato per direttissima, fu poi condannato a un anno e otto mesi con pena sospesa.