Sanremo, la scaletta dei 12 cantanti in gara questa sera: sul palco due super ospiti

Questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus sarà affiancato alla conduzione da Lorena Cesarini. Insieme a loro, mattatore della serata ancora una volta Rosario Fiorello. Tra gli ospiti più attesi dell’intera edizione, saliranno sul palco dell’Ariston Laura Pausini e Checco Zalone. In collegamento dalla nave: Ermal Meta. Nella classifica provvisoria della prima serata – che ha registrato un record negli ascolti – sono Mahmood e Blanco, La rappresentante di lista e Dargen D’amico gli artisti sul podio, rispettivamente in quest’ordine.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo

Questi i 13 cantanti in gara la seconda serata. La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i cantanti in ordine di uscita sarà disponibile nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 febbraio. Quella che segue è la lista dei cantanti in ordine alfabetico.

Aka 7even – “Perfetta così”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Matteo Romano – “Virale”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Da 100 a 1200 euro, quanto costa un biglietto per assistere al Festival di Sanremo

Ieri sera è cominciata la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più seguita e importante d’Italia, che vede per il terzo anno di fila Amadeus direttore musicale. L’Ariston è stato totalmente aperto al pubblico e la capienza è stata garantita al 100% (leggi qui). Ma quanto costa assistere dal vivo alle esibizioni dei cantanti in gara? Dipende, ovviamente, dal posto: un abbonamento in galleria per tutte le serate costa 672 euro, uno in platea 1.290. I prezzi (secondo il sito Novella 2000) dipendono dalla serata e dal posto: per una delle prime quattro serate il posto unico in galleria costa 100 euro, in platea 180. Per la finale 320 in galleria, 660 in platea.

Il listino prezzi per una serata dal vivo al Festival di Sanremo